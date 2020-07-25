Ruslar geliyor

Turizmcilerin beklediği müjdeli haber Rusya'dan geldi. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Türkiye ile 1 Ağustos'tan itibaren karşılıklı uçuşların yeniden başlatılacağını duyurdu. 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara'ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılmaya başlayacak olan uçuşlar turizm sektöründe coşkuyla karşılandı. Almanya ile Türkiye arasında seferlerin yeniden başlatılması yönünde de görüşmeler devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, Alman turistler Antalya, Muğla, İzmir ve Aydın'a tatile gelecek. Sonraki süreçte ise diğer şehirlere dönük seyahat kısıtlamaları kaldırılacak. Almanya'nın resmi açıklamayı ay sonuna kadar yapması bekleniyor.Sektörün günlerdir bu müjdeli haberi beklediğini belirten turizmciler, "Sadece biz değil Rus turistler de çok mutlu ve onlar da hazır. Rezervasyonlarını ağustos, eylül ve ekim aylarına kaydıran Ruslar, uçuşların açılmasını bekliyordu. Biz de tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Rus dostlarımızı bekliyoruz" dedi. Ay sonunda Almanya'dan da uçuşların başlaması yönünde müjdeli haber beklediklerini aktaran turizmciler, her iki ülkenin uçuşlarının sektöre nefes aldıracağının altını çizdi. Turizmciler, olumsuz bir gelişme olmaması halinde sezonun kasım sonuna uzayacağını öngördüklerini ekledi.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kararın Türkiye'de alınan önlemlere karşı duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin Rus turistler tarafından en çok tercih edilen ilk destinasyon olduğunu hatırlatan Çorabatır, "Bu karar sadece bizi değil Rus turistleri de çok mutlu etti. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık, Rus misafirlerimizi bekliyoruz" dedi. Çorabatır, Türkiye'deki yeni vakaların sayısındaki düşüşün devam etmesi halinde sezonun kasım ayına kadar uzayabileceğini kaydetti.RUSYA'NIN önde gelen tur operatörlerinden Pegas Tourisk ile Nordwind Airlines'ın sahibi Ramazan Akpınar, Türkiye'ye yönelik çok yüksek bir talebin olduğunu belirterek, "Eğer vaka sayılarında artış olmaz, olumsuz bir süreç gelişmezse önümüzdeki 5 aylık dönemde 2019 rakamlarını yakalamayı hedefliyoruz" dedi. Charter seferleriyle ilgili Rus makamlarından net bir bilgi gelmediğine değinen Akpınar, şöyle devam etti: "Ancak önce tarifeli seferlerle başlanacağı yönünde bilgi gelirse de biz hazırız. Havayolu firmalarıyla görüşüyoruz. İlk etapta Rus turisti tarifeli seferlerle getiririz. Charter izni çıkarsa biz 1 Ağustos'ta uçmak istiyoruz. Ruslar Türkiye'yi çok özledi."KEMER Akka Hotels Turizm Koordinatörü Aşkın Kahraman, iç pazardaki talebin eylülden itibaren düşeceğini belirterek, "Buradaki kaybı Rus turist telafi edecek. Sektör için güzel bir gelişme" dedi. Otellerin ağustos, eylül ve ekim ayları için rezervasyonlarının olduğunu anlatan Kahraman, "Pandemi döneminde uçuşların olmaması nedeniyle o dönem tatil satın alanlar rezervasyonlarını bu döneme kaydırmıştı. Yeni talebin de geleceğini öngörüyoruz. Dolayısıyla hızlı bir şekilde tur operatörlerinin seferleri başlatacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.TÜRKİYE Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, bu kararın kıyı bölgelere olduğu gibi şehir otellerine de olumlu yansıması olacağını ifade etti. Eresin, "Bu ay sonunda Almanya kararında da olumlu sonuçlar alabiliriz. Bu iki karar sektöre de nefes alma imkanı yaratır. Ancak yine de salgın ile ilgili tedbirlerin de elden bırakılmaması, güvenli turizm için gösterdiğimiz çabaların heba olmaması çok önemli. Turistlerin geldikleri destinasyonda da hastalığın kontrol altına alınmış olması gerek" diye konuştu. Molton Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Korkmaz ise, İstanbul'daki birçok otelin uzun süredir kapalı olduğunu belirterek, "Otellerin çoğu eylülde açılmaya yönelik planlama yapıştı. Rusya'nın kararı bu tarihi öne çekecek. Bazı oteller açılış için hazırlıklara başladı" ifadelerini kullandı.