Şikâyetler arttı konkordato ilan etti

UZUN zamandır yoğun müşteri şikâyetleri ile karşı karşıya kalan teknoloji perakendecisi İstanbul Bilişim, konkordato ilan ettiğini duyurdu. Şirketten teknoloji ürünü satın alan yüzlerce kullanıcı ürünlerinin gönderilmediği ve para iadesi alamadıkları gerekçeleriyle uzun zamandır sosyal mecralarda şikâyetlerini dile getiriyordu. Uzun süredir stok sıkıntısı yaşadığı bilinen firma da konkordato ilan ettiğini duyurdu. Koronavirüs nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşadığını öne süren şirket, bazı kötü niyetli kişilerin sosyal medyada firmalarının adına kötü propaganda yaptıklarını iddia etti.