İstanbul'da risk ortadan kalkacak: 2021'de 100 bin konut dönüşecek!

253 MİLYONLUK KİRA YARDIMI



Bir diğer veriye göre ise, ülke genelinde riskli yapılar için 253 milyon 680 bin lira kira yardımı yapıldı. Bu ödemelerin büyük çoğunluğu İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Konya, Kocaeli, Kayseri, Hatay, Bursa, Bingöl, Batman, Balıkesir, Aydın, Elazığ ve Eskişehir gibi illere yapılmış durumda. İstanbul'da 26 bin 533 hak sahibine 119 milyon 375 bin lira kira yardımı yapılırken, Ankara'da 5 bin 538 hak sahibine 32.8 milyon lira kira desteği verildi. Bu iki şehri 4 bin 58 hak sahibine 14.2 milyon kira yardımıyla İzmir izledi. Yardım yapılanların toplam sayısı ise 59 bin 364 oldu.