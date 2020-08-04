Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

Temmuz enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.