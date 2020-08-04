Temmuz ayı enflasyon oranlarına ilişkin veriler TÜİK tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanması beklenen veriler kurban bayramı sebebiyle ertelendi. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranlarında, haziran ayında yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Temmuz ayı enflasyon oranı milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Buna göre; Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?
2020 Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Böylelikle '' Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Temmuz enflasyon oranı 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
İşte detaylar…
Temmuz enflasyon oranları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.
Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.