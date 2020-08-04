Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

ayı oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE 2020 Temmuz nasıl?

Piyasalar gözlerini Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan oranlarına çevirdi. Her ayın ilk haftasında açıklanan verilerle birlikte kira artış oranları da belli oluyor. ayı 2020 enflasyon oranlarında Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti. Öte yandan, verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Peki ? TEFE TÜFE 2020 Temmuz nasıl?

Giriş Tarihi: 4.8.2020 09:36 ABONE OL
Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

ayı oranlarına ilişkin veriler tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanması beklenen veriler kurban bayramı sebebiyle ertelendi. Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon oranlarında, haziran ayında yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. oranı milyonlarca emekli ve memurun maaş zammını doğrudan etkileyecek. Buna göre; ? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz nasıl?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından açıklanıyor. Böylelikle '' Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?'' sorusu yanıt bulacak. Temmuz enflasyon oranı 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

İşte detaylar…

Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI MI?

oranları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans'ın, tarafından 4 Ağustos Salı günü açıklanacak verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,82 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1 aralığında yer aldı.

Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?

Ekonomistlerin ayı beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,82) göre, bir önceki ay yüzde 12,62 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,03'e düşeceği hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,54 olurken, tahminler yüzde 8,00-10,33 aralığında yer aldı.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,13 artış göstermişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE TÜİK 2020 Temmuz enflasyon beklentisi nasıl?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA