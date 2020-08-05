Son dakika: Otomobil satışlarında patlama! Kamu bankalarının taşıt kredisi faiz indirimi rekor getirdi

Otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 olurken, 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

SEDAN YİNE ZİRVEDE

Temmuz sonunda otomobil pazarı segmentlere göre, pazarın yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.