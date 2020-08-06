Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz gün gelen açıklamayla beraber temmuz ayı ödemelerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verirken salgın sürecinde maddi olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlara ödemeler yapılmaya devam ediyor. Peki, Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte o tarih!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan nakdi ücret desteği ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile 7 Ağustos itibarıyla hesaplara yatacağı bildirildi…