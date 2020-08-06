Nakdi ücret desteği ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz gün gelen açıklamayla beraber temmuz ayı ödemelerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verirken salgın sürecinde maddi olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlara ödemeler yapılmaya devam ediyor. Peki, Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte o tarih!
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan nakdi ücret desteği ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile 7 Ağustos itibarıyla hesaplara yatacağı bildirildi…
TEMMUZ AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.
Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."