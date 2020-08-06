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Temmuz ayı ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı maddi desteklerden olan Temmuz ayı ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüsle mücadelede vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı almalarını sağlayan bu ödeneğin ödeneceği tarihler Bakan Selçuk tarafından duyuruldu. Peki, Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 6.8.2020 23:40 ABONE OL
Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz gün gelen açıklamayla beraber temmuz ayı ödemelerinin yapılacağı tarih de belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri için tarih verirken salgın sürecinde maddi olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlara ödemeler yapılmaya devam ediyor. Peki, Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte o tarih!

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan nakdi ücret desteği ödemeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile 7 Ağustos itibarıyla hesaplara yatacağı bildirildi…

Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

TEMMUZ AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

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Temmuz ayı nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği yattı mı, ne zaman ödenecek?
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