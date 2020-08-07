Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos 2020 Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle bu konuda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan işlemlerini yapmak için yola koyulmuyor. Türkiye'de ve dünya üzerinde etkisini hissettiren corona virüsü salgının da etkisiyle yükselişe geçen dolar fiyatı bugün de aynı seyirle devam ederken, dolar ve Euro ne kadar sorusu ise yanıtını arıyor. Peki, 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar ve Euro bugüne de aynı seyirle başladı. Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor.