Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos 2020 Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle bu konuda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan işlemlerini yapmak için yola koyulmuyor. Türkiye'de ve dünya üzerinde etkisini hissettiren corona virüsü salgının da etkisiyle yükselişe geçen dolar fiyatı bugün de aynı seyirle devam ederken, dolar ve Euro ne kadar sorusu ise yanıtını arıyor. Peki, 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?
Son günlerde yükselişini sürdüren dolar ve Euro bugüne de aynı seyirle başladı. Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor.
Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,30 civarında hareket ediyor.
"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"
Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.
DOLAR ALIŞ: 7,3215
DOLAR SATIŞ: 7,3238
Canlı rakamları aşağıdan takip edebilirsiniz.
EURO ALIŞ: 8,6132
EURO SATIŞ: 8,6405
CANLI RAKAMLAR
Euro fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının anbean takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.