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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos 2020 Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

Son Dakika Haberi: ve kuru hareketlendi! 7 Ağustos 2020 kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

Piyasalarda son haftalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler ya da dövizini bozdurmak isteyenler güncel rakamları merak ediyor. Corona virüsü salgınının da etkisi ile yükselişe geçen , bugün de aynı seyirle devam ediyor. fiyatı da dolar kuruna endeksli olarak artış gösteriyor. Dolar ve Euro ne kadar sorusunun cevabı ise en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Peki, 7 Ağustos 2020 bugün 1 dolar fiyatı ne kadar kaç TL? İşte canlı dolar ve Euro fiyatı!

Giriş Tarihi: 7.8.2020 11:55 Son Güncelleme: 7.8.2020 11:55 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle bu konuda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ve 'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan işlemlerini yapmak için yola koyulmuyor. Türkiye'de ve dünya üzerinde etkisini hissettiren corona virüsü salgının da etkisiyle yükselişe geçen dolar fiyatı bugün de aynı seyirle devam ederken, dolar ve Euro ne kadar sorusu ise yanıtını arıyor. Peki, 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar ve Euro bugüne de aynı seyirle başladı. Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor.

Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak /TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 7,30 civarında hareket ediyor.

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

DOLAR ALIŞ: 7,3215

DOLAR SATIŞ: 7,3238

Canlı rakamları aşağıdan takip edebilirsiniz.

Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

EURO ALIŞ: 8,6132

EURO SATIŞ: 8,6405

CANLI RAKAMLAR

Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?

fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar gözlemlenmeye devam ediyor. Yatırımcısının anbean takip ettiği Euro bugün alış 8,5945 TL, Satış ise 8,6374 TL'den işlem görüyor.

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Son Dakika Haberi: Dolar ve Euro kuru hareketlendi! 7 Ağustos 2020 Döviz kuru 1 Dolar alış ve satış fiyatı ne kadar kaç TL?
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