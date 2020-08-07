TMSF 4 şirketi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Naksan Plastik, Nakpilsa Plastik, Royal ve Atlas Halı ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı. Fonun İstanbul Büyükdere Caddesi'nde bulunan adresinde yapılacak ihaleler, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi (Kısa Liste) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecek. 6 Ekim tarihinde saat 11.00'de yapılacak ihale ile satışa çıkarlacak olan Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için istenen muhammen bedel ise 353 milyon TL olarak açıklandı. Yine 6 Ekim'de saat 14:30'da ihalesi yapılacak olan BCF 1 için belirlenen bedel ise 87 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. İhalesi 20 Ekim'de saat 11.00'de yapılacak Naksan 1 milyar 126 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarken aynı gün saat 14.30'da ihalesi yapılacak olan Nakpilsa ise 315 milyon TL muhammen bedelle satışa çıktı.