Piyasa değeri en yüksek şirket Aselsan

Savunma sanayisinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden 70'lere çıkmasında lokomotifliği üstlenen, son dönemde yerli solunum cihazından MR üretimine kadar sağlıkta da Türkiye'nin amiral gemisi olmaya soyunan Aselsan, borsada piyasa değeri en yüksek şirket oldu. Endeksin yüzde 6 düştüğü bu hafta Aselsan, halka açıklık oranları düşük olan Kent Gıda ve QNB Finansbank dikkate alınmadığında, Koç Holding'i geride bırakarak 38.3 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket haline geldi.Koç ve BİM ise 38 milyarla gerisinde kaldığı Aselsan hisseleri son 10 yılda yüzde 2 bin 538 yükseldi. Bu dönemde endeksteki artış yüzde 77 oldu. Yani Aselsan son 10 yılda endeksin yaklaşık 33 katı değer kazandı. 2010'da 1.2 milyar TL olan cirosu, geçen yıl 11.8 milyar liraya ulaşan şirketin aktif büyüklüğü de 2.2 milyar liradan 26.2 milyara çıktı. Aselsan, "Defence News Top 100" listesindeki halka açık şirketler sıralamasında, dünyada piyasa değeri küresel salgın sürecinden en az etkilenen ilk 4 savunma şirketinden biri oldu. Aselsan, İSO-500'de de 4 sıra birden ilerleyerek 11'inciliğe çıktı.