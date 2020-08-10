Son dakika haberi: 10 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzını etkileyen Euro ve dolar fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru canlı rakamları ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor. En son Euro 8,6050 Dolar 7,2906 TL'den işlem gördü. Peki 9 Ağustos 2020 bugün Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar döviz kuru (Euro ve dolar fiyatları) son dakika gelişmeleri…

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 AĞUSTOS EURO VE DOLAR FİYATLARI SON DURUM

Ekonominin yapı taşlarından biri olan Euro ve dolar fiyatlarında son dakika haberleri dikkat çekmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Euro ve dolar ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte, 10 Ağustos canlı rakamlar ile Euro ve dolar fiyatları…