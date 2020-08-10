Son dakika haberi: 10 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?

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haberi: 10 Ağustos 2020 bugün , kaç TL? Canlı- güncel ve ne kadar oldu?

Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarında ve gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle döviz kuruna yatırım yapan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlarıyla gündemde olan bugünde aynı seyirde devam ediyor. Ellerinde dolar ve Euro bulunduranlar döviz kurlarındaki takibi ve uzman yorumlarını dikkate alıyor. Peki bugün Euro ve oldu? İşte 10 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı rakamlar ile son durum…

Giriş Tarihi: 10.8.2020 09:11 Son Güncelleme: 10.8.2020 09:14 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Ağustos Bugün Euro ve Dolar ne kadar oldu? İşte dolar döviz kuru canlı rakamlar

Piyasaların nabzını etkileyen ve gelişmeleri gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren canlı rakamları ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor. En son Euro 8,6050 Dolar 7,2906 TL'den işlem gördü. Peki 9 Ağustos 2020 bugün Euro ve oldu? İşte (Euro ve dolar fiyatları) son dakika gelişmeleri…

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 10 AĞUSTOS EURO VE DOLAR FİYATLARI SON DURUM

Ekonominin yapı taşlarından biri olan Euro ve dolar fiyatlarında dikkat çekmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Euro ve dolar ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte, 10 Ağustos canlı rakamlar ile Euro ve dolar fiyatları…

Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Ağustos Bugün Euro ve Dolar ne kadar oldu? İşte dolar döviz kuru canlı rakamlar

DOLAR ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,2906

SATIŞ: 7,3005

CANLI DÖVİZ KURU FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,5905

SATIŞ: 8,6234

Dolar fiyatları son dakika gelişmeleri: 9 Ağustos Bugün Euro ve Dolar ne kadar oldu? İşte dolar döviz kuru canlı rakamlar

"DOLARDAKİ KIPIRDANMA ALTINA YARADI"

Yerli yatırımcıların altını sevdiğini belirten Karabulut, "İki faktörle ilk etapta geldik. Dolar/TL'de 6,85 civarında bir çapalanma görmüştük. Fakat ons altınla birlikte gram altında bir yükseliş hareketi gördük. Geçtiğimiz hafta ise dolar/TL de kıpırdanma ile birlikte bu hareket biraz daha yukarıya doğru taşındı" dedi.

CANLI DÖVİZ KURU FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika haberi: 10 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?
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