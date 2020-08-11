Corona virüs sonrası tatilcilerin gözdesi oldu! Karavan satışlarında patlama yaşandı...

Karavan yaşamının insana çok şey kazandırdığını belirten Selçik, "Karavan insanlara özgürlük tanır. Her şey size bağlıdır. Maddi getirisi de var. Karavanla tatile giden daha az para harcar. En fazla gidecek harcama yakıttır." dedi.

Selçik, büyük karavan fiyatlarının KDV hariç 77 bin liradan, küçük karavanların ise 46 bin liradan başladığını sözlerine ekledi.