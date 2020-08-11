Entegrasyon tamamlandı! Milli Havacılık Endüstrisi Komitesi ile Türkiye....

EAQG ENTEGRASYONUNU TAMAMLAYAN 13'ÜNCÜ ÜLKE OLDU

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul önderliğinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayi, ROKETSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Baykar, THY Teknik, ASELSAN, Kale Havacılık, HAVELSAN ve Altınay Havacılık'ın katılımıyla oluşturulan MİHENK'in EAQG'ye entegrasyonu tamamlandı. Böylece Türkiye, dünya havacılık sektöründe kalite standartlarını belirlemede otorite kurumlar arasında yer alan EAQG entegrasyonunu tamamlayan 13'üncü ülke oldu.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, AA muhabirine, Türkiye'de son yıllarda savunma ve havacılık alanında yapılan çalışmalarla bu sektörlerin hızlı büyüme trendine girdiğini ve gelecek dönemde de bunun süreceğini söyledi.