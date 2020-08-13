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! otomobil 'un fiyatıyla ilgili açıklama geldi

haberi... 'nin Otomobili () hesabından açıklama yapılarak, yerli otomobil hakkında çıkan fiyat iddiaları konusunda yalanlama geldi. Açıklamada aracın fiyatının 2022'den önce açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulandı.

Giriş Tarihi: 13.8.2020 09:15 Son Güncelleme: 13.8.2020 09:24 ABONE OL
SON DAKİKA! Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili açıklama

Son dakika… 'nin Otomobili Girişim Grubu () 2022'de satışa sunulacak elektrikli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında hesabından duyuruda bulundu.

SON DAKİKA! Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili açıklama

'nin Otomobili () hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz" denildi.

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SON DAKİKA! Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili açıklama geldi
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