SON DAKİKA! Yerli ve milli otomobil TOGG'un fiyatıyla ilgili açıklama geldi

Son dakika… Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 2022'de satışa sunulacak elektrikli yerli ve milli otomobiller için paylaşılan fiyat bilgileri hakkında sosyal medya Twitter hesabından duyuruda bulundu.
Türkiye'nin Otomobili (TOGG) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil. Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz. Heyecan yaratacak gelişmeler ve daha fazlası için bizi takip etmeye devam ediniz" denildi.