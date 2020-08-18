SON DAKİKA HABER: Güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Taşıt-İhtiyaç-Konut kredisi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından sunulan kredi destek paketi sonrasında otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…
Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.43
Mortgage kredisi: 1.24
Taşıt kredisi: 1.31
AKIFBANK FAİZ ORANLARI:
Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87
AKBANK FAİZ ORANLARI
Direkt kredi: 1.85
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.31
Konut kredisi: 1.09
GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.39
Konut kredisi: 1.21
Taşıt kredisi: 1.39
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 0.96
Taşıt kredisi: 0.87
Ev kredisi: 0.87
TEB FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 0.88
Taşıt kredisi: 1.16
Konut kredisi: 1.1
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87
Konut kredisi: 1.04
Taşıt kredisi: 1.04
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.09
Standart konut kredisi: 1.27
Taşıt kredisi: 1.45