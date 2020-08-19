Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücreti Tarifesi - 2020 Osmangazi Köprüsü Ücreti Ne Kadar?

Türkiye'nin ulaştırma alanında hayata geçirdiği dev projelerden birisi olan Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016 tarihinde hizmete açıldı. İzmit Körfezi'nin "gerdanlığı" olarak nitelendirilen Osmangazi Köprüsü, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirdi. Bu köprüyü kullanacak olan vatandaşlar 2020 Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar sorusunun cevabını da sıklıkla araştırıyor. Peki, Osmangazi Köprüsü geçiş tarifesi ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRET TARİFESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti güncel fiyatı aşağıdaki gibidir. 01/01/2020 saat 00:00'den itibaren geçerlidir.

ARAÇ SINIFI

1 117,90

2 188,65

3 224,00

4 297,10

5 374,90

6 82,55

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Türkiye'nin hayata geçirdiği dev projelerden birisi olan Osmangazi Köprüsü, 1 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açıldı. Köprünün açılması ile birlikte binlerce vatandaş faydalanmaya başladı. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada bulunan köprünün yapımında, 8 bin işçi çalıştı.

Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi'nin gerdanlığı olarak nitelendirilmiştir. Köprünün açılması bu bölgedeki arsa ve konut fiyatlarını da yükseltti. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan köprü sayesinde İzmit Körfezi 4 dakikada geçilebilecek.