Hedef 100 milyar dolar

Demirden, kömüre, uranyumdan doğalgaz ve petrole kadar dünyanın en büyük yer altı zenginliklerine sahip ülkesi olan Rusya ile Türkiye ilişkileri her geçen gün artıyor. İki ülke arasında ticaret kadar karşılıklı yatırımlarda da kısa dönemli kesintilere rağmen ibre hep yukarı yönlü. Toplam ticaret hacminde Rusya'nın payı yüzde 7 düzeyinde. Türkiye'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği toplam ihracatın ise sadece yüzde 2.2'si Rusya'ya gerçekleştirildi.Ekonomileri ikame etmek yerine birbirini tamamlar nitelikte olan iki ülkenin potansiyeli ise oldukça yüksek. İki ülke ekonomi yönetimleri ve liderleri de bu potansiyeli gördüğü için 30 milyar doları bile geçmeyen ticaret hacmi için yüksek bir hedef belirledi. İki ülkenin yakın bir zamanda ulaşmayı planladıkları miktar tam 100 milyar dolar.İki ülkenin bir diğer hedefi de karşılıklı yatırımları artırarak ekonomik ilişkileri bir adım öteye taşımak. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu iki ülkenin ekonomilerini açısından gelecek vaat eden sektörlere yatırım yapılmak üzere 1 milyar dolar düzeyinde ortak bir yatırım fonu oluşturmak amacıyla Türkiye Varlık Fonu ile işbirliğine gidecek. İki ülke arasında ise karşılıklı yatırımlar 10'ar milyar dolar düzeyinde. Bugüne kadar Rusya'ya yönelik Türk müteahhitlerin gerçekleştirdiği toplam proje sayısı bin 972. Toplam proje bedeli ise 75.7 milyar dolar. Rusya tarafı ise enerji alanında Türkiye'de yine benzer bir rakamda yatırım yapmış durumda. Bu rakama Akkuyu Nükleer Santrali dahil değil.Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından biri. Enerji tedarikinde Rusya'yla olan ilişkiler doğalgaz ağırlıklı. Ancak nükleer gibi diğer alanlarda da yatırımlar devam ediyor. Türkiye'nin son dönem doğalgaz ithalat verileri incelendiğinde tarihsel eğilimlerden sapmalar görülüyor. Yüzde 50'leri aşan Türkiye'nin doğalgaz ithalatındaki Rus payı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) verilerine göre 2019'da yüzde 33.61 olarak gerçekleşti. Bu rakam Mavi Akım boru hattının faaliyete geçmesinden bu yana yakalanan en düşük oran.Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım projeleriyle enerji alanındaki işbirliği başka bir boyuta ulaştı. TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı Ocak 2020'de açıldı. 2017'de toplam 55 milyar 249 milyon metreküp doğal gaz ithalatının yüzde 51.93'ü Rusya'dan yapıldı. Türkiye'nin doğal gaz ithalatını yıllar içerisinde incelediğimizde 2012 yılında 26.5 milyar metreküpten 2017'de 28.7 milyar metreküp ve ve son olarak 23.6 milyar metreküp olarak gerçekleşti. 2019'da gaz ithalatı 45 milyar 207 milyon metreküpe geriledi. Rusya'dan 15 milyar 185 milyon metreküp gaz ithal edildi.Türkiye ve Rusya arasında turizm alanında işbirliği, ikili ilişkilerin bir diğer önemli boyutu. 2017'de gelen Rus turist sayısındaki 4.7 milyonluk rekor, 2018 yılında 5.9 milyona çıkarıldı ve 2019 yılında 7 milyonun üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Rus vatandaşları Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistler arasında son yıllarda ilk sırada. 2020'de Kovid-19'a rağmen Rus turistler Türkiye'ye gelmeye başladı.