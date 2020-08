Bakanlıktan otellerle ilgili yeni corona virüs düzenlemesi! Uymayan işletmeler kapatılacak

TURİST İÇİN ÖZEL PERSONEL



İzolasyona alınan misafire servis- kat hizmeti verecek personel belirlenecek. İzolasyon servis personelinin çalışma koşulları, ek hizmet bedelleri, koruyucu ekipmanı, misafire yaklaşım mesafesi ve koşulları, servis öncesi ve sonrası uygulayacakları kişisel temizlik ve hijyen kurallarının da yer aldığı 'izolasyon personeli protokolü' hazırlanacak ve sözleşmeleri yapılacak. Bu personele ayrı hijyen ve sağlık eğitimi verilecek. Misafir izolasyonu süresince izolasyon personelinin mümkünse tesiste konaklaması sağlanacak. Personelin sık sık sağlık durumları izlenecek.



KULLANILACAK ÜRÜNLER AYRI TUTULACAK



Misafir izolasyon odalarına servis- kat hizmeti veren personel maske, koruyucu siperlik ve her kullanımdan sonra değiştirilmek üzere tek kullanımlık eldiven kullanacak. Her kullanımdan sonra tek kullanımlık kıyafet, eldiven ve maskenin diğer atıklardan ayrı bertarafı sağlanacak. Her bir aşamaya ilişkin izlenirlik kayıtları tutulacak. Misafir izolasyon odalarının havlu, çarşaf gibi tekstil ürünleri ve servis bulaşıkları ayrı toplanacak ve diğer misafir kirlileri ile temas ettirilmeksizin en az 60 derecede yıkanacak.