Trakya Birlik ayçiçeği avans ödemesi fiyatını açıkladı

Trakya Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, yağlık ayçiçeği üretiminin stratejik öneme sahip olduğu ve salgınla birlikte gıda arzının öneminin bir kez daha anlaşıldığı vurgulandı.

İç ve dış piyasa koşullarında ortaya çıkan tablo ve değişen üretici taleplerinin ilgili bakanlıklara aktarıldığı ifade edilen açıklamada, avans ödemelerinin şu şekilde belirlendiği kaydedildi:

"Mevcut gümrük vergisi uygulamaları, dünya fiyatları, döviz kurlarının seyri gibi fiyatlamaya tesir eden tüm parametreler Birliğimizce yakından takip edilerek oluşan piyasa koşulları çerçevesinde 2020/2021 sezonunda üretici ortaklarımıza yüzde 40 yağlı baz ürün için 3.240,00 TL/ton avans ödemesinde bulunulması kararlaştırılmış olup uluslararası sözleşme oranı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği ürünü için avans tutarı 3.434,40 TL/ton, yüzde 50 yağlı ürün için avans tutarı 3.726,00 TL/ton olarak uygulanacaktır.

Yukarıda sayılan parametrelerde üretici ortaklarımızın lehine olabilecek olası gelişmeler ışığında 'ön alım fiyatı' belirlenerek ilan edilecek ve bu suretle alım fiyatımız kesinleştirilecektir."

Birlik tarafından kar payı ödemesi gerçekleştirileceği de bildirilen açıklamada, Trakya Birlik faaliyet bölgesinde ayçiçeği hasadının bu ayın ilk haftasında başladığı, 103 alım merkezi ve iki fabrikada bugüne kadar toplam 61 bin 796 ton ayçiçeği alımının yapıldığı duyuruldu.