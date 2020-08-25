Çobanbey Gümrük Binası açıldı

FIRAT Kalkanı Harekâtı'nın 4'üncü yıl dönümünde bölgenin kalkınması için Türkiye ve Suriye Geçici Hükümeti'nin başlattığı seferberlik devam ediyor. DEAŞ'tan kurtarılan Çobanbey beldesindeki gümrük binası, yerel meclisin yeni binası ve ticaret odası binası hizmete açıldı. Açılışa, Dışişleri Bakanlığı Suriye'den Sorumlu Genel Müdürü Selçuk Ünal, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, TSK komutanları, Suriye Milli Ordusu (SMO) komutanları ve STK temsilcileri katıldı. Törende konuşan Mustafa Gümüş, bölgede ticaretin arttırılması için önemli çabalar sarf ettiklerini söyledi. Gümüş, "Suriye ile halihazırda 6 aktif gümrük kapısı var. YPG/PKK terör örgütünden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki gümrük kapısını da yakın zamanda faaliyete geçirilecek" dedi.Selçuk Ünal, Türkiye'nin Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini belirtirken, Kilis Valisi Recep Soytürk, bölgenin kalkınması için ilgili bakanlarla çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, bölgenin harekat ile güvenliğe kavuştuğunu söyledi.