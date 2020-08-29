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'ta 80 kiloluk 5 bin liraya satıldı

’ta 80 kilo ağırlığındaki , 5 bin TL’ye satıldı. Sinoplu balıkçı Sefa Mete, "“Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık ’nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop’a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL’ydi ve toplam 5 bin TL’ye satıldı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 17:03 ABONE OL
Sinop'ta 80 kiloluk orkinos 5 bin liraya satıldı

Sinoplu balıkçı Sefa Mete, suşi balığı olarak da bilinen orkinosun Ege Bölgesi'nden sipariş etti. Dev balığı tezgahında sergileyen Mete, balığın ilk günden satıldığını ifade etti. Mete, "Orkinos balığı, Japonların meşhur yemeği suşinin de ham maddesidir. Bu balık Ege Bölgesi'nde avlandı ve biz de sipariş üzerine Sinop'a getirttik. Yaklaşık 80 kilo civarındaydı. Kilosu 75 TL'ydi ve toplam 5 bin TL'ye satıldı. Daha çok restoranlar ilgi gösterdi. Bu balık, Japonya'ya ve dünyanın her yerinde bulunan suşi restoranlarına gidiyor" dedi.

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Sinop'ta 80 kiloluk orkinos 5 bin liraya satıldı
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