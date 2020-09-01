Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak?

ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 1.9.2020 10:36 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda ödemeler kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak…

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak?

Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA