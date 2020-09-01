Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Eylül ayı Nakdi destek (Ücretsiz izin maaş desteği) ne zaman yatacak?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyuruldu. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Eylül ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte detaylar…

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK? NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyuruldu. Bu kapsamda ödemeler kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen tarihlerde yapılacak…