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sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

personel alımı kapsamında uygulanan sınav sonuçları belli oldu. 8 Ağustos tarihinde tamamlanan başvuru sürecinin ardından Halkbank bünyesinde istihdam edilecek personel adayları, 12 Ağustos’ta sınava tabi tutulmuştu. Halkbank tarafından yapılan duyuru ile birlikte sınav sonuçlarının online sistem üzerinden erişime açıldığı, adayların sisteme giriş yaparak sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceği belirtildi. Peki, Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 2.9.2020 13:33 ABONE OL
Halkbank sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

personel alımı sınav sonuçları, kurum tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar ile paylaşıldı. Söz konusu sınavdan 60 ve üzerinde bir puana sahip olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanıp mülakat aşamasına çağrılacak. Halkbank mülakata, her ildeki ihtiyacın 4 katı kadar adayı davet edecek. Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, Halkbank personel alımı sınav sonuçlarını öğrenmek için sorgulama işleminin detaylarını araştırmaya başladı. Halkbank sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

HALKBANK SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası A.Ş İşe Alım Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

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Halkbank sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Personeller hangi illerde istihdam edilecek?
personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

Halkbank sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağrılacak.

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Halkbank sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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