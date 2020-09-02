Halkbank sınav sonuçları açıklandı! 2020 Halkbank personel alımı sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Halkbank personel alımı sınav sonuçları, kurum tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar ile paylaşıldı. Söz konusu sınavdan 60 ve üzerinde bir puana sahip olan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanıp mülakat aşamasına çağrılacak. Halkbank mülakata, her ildeki ihtiyacın 4 katı kadar adayı davet edecek. Sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, Halkbank personel alımı sınav sonuçlarını öğrenmek için sorgulama işleminin detaylarını araştırmaya başladı. Halkbank sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar…

HALKBANK SINAV SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası A.Ş İşe Alım Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

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