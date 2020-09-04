Ceyhan Devlet Hastanesi hizmete girdi

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül ise yaptığı açıklamada, "Son dönemde hükümetimiz tarafından yapılan sağlık yatırımlarına Ceyhanımızın da eklenmesiyle yıllardır bekleyen hastanemizin hemodiyaliz bölümü hizmete açılmıştır, jeneratör eksikliği ve Covid 19 salgını nedeniyle geciken açılışımız, yakın zamanda yapılacak taşınmayla tamamen hizmete girecek. Hemşehrilerimize arttılan hekim kadrosu ve yatak sayısıyla eksiksiz olarak hizmet verecektir. Hükümetimiz döneminde yapılan yatırımlarla Türkiye, yatak ve doktor ile yoğun bakım yatağı sayısındaki üstünlüğü ile oldukça avantajlıdır. Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemlerinin dahi çöktüğü, insanların evlerinde, hastane koridorlarında yetersiz müdahale sebebiyle öldüğü bir dönemde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki hizmetler sayesinde başarılı ve sağlıklı bir süreç geçiriyoruz" diye konuştu.