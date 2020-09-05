Hazır giyim ihracatta rekor kırdı

Hazır giyim endüstrisi, 5 yıl aranın ardından sektörel ihracatta yeniden zirveye oturdu. Temmuzda 1.8 milyar dolar çıtasını aşarak kendi rekorunu kıran hazır giyim, ağustosta 1 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, özellikle ABD pazarına yapılan ihracatın arttığını, maske ve koruyucu önlüklerin bu artışta etkili olduğunu dile getirdi. Gültepe, "ABD en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 7'nci sıradan 4'üncülüğe yükseldi. ABD'den Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye'ye bir yönelim gözlemliyoruz. Toplam hazır giyim ihracatımız 8 ayda yüzde 12 azalırken aynı dönemde ABD'ye ihracatta yüzde 19.3'lük artış oldu. Siparişler önümüzdeki 4 ayın da iyi geçeceğini gösteriyor" dedi.



ABD'NİN POTANSİYELİ BÜYÜK

Yeni dönemin parametrelerinin, ihracatın yaklaşık yüzde 70'inin yapıldığı Avrupa'da Türkiye'yi avantajlı konuma getirdiğini belirten Gültepe, "Avrupa'nın yanı sıra ABD'de de büyük bir potansiyel var. Gelişmeler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1.5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor" dedi. Gültepe, ABD pazarındaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek için Anadolu'da ölçek ekonomisine uygun, yüksek kapasiteli ve yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Salgın döneminde talep patlaması yaşanan maske ve tulum gibi medikal ürünlerle ilgili büyük bir pazar oluştuğunu vurgulayan Gültepe, "Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı 295 milyon euro oldu. Ön izin ve hibe prosedürü olmasaydı, toplamda 1 milyar dolara yakın ihracatımızı üç katına çıkarabilirdik" diye konuştu.