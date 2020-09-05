Narenciye ihracatında 8 ayda ülke ekonomisine 340 milyon dolarlık katkı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, narenciyenin yaş meyve ve sebze ihracatında en önemli ürün grubunu oluşturduğunu belirtti.

Birlik olarak Türkiye'nin narenciye ihracatının yüzde 77'sini gerçekleştirdiklerini aktaran Sin, "Narenciyede 8 ayda 666 bin ton ürün ihraç ederek Türkiye'ye 339,8 milyon dolar döviz kazandırdık." ifadesini kullandı.

Geçen yılın aynı dönemine göre narenciyede yüzde 32'lik artışın olduğunu aktaran Sin, şunları kaydetti:

"En fazla narenciye ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkelere baktığımızda 119,4 milyon dolar değer ile Rusya birinci, 33,4 milyon dolar değer ile Ukrayna ikinci, 32,4 milyon dolar değer ile Irak üçüncü sırada yer aldı. Narenciye ihracatında en fazla artış sağladığımız ülkelerin başında yüzde 539 artış ve 3,6 milyon dolar değer ile İtalya geldi. Bu ülkeyi yüzde 212 artış ve 4,1 milyon dolar değerle Beyaz Rusya, yüzde 197 artış ve 18 milyon dolar ile Polonya takip etti."

Sin, narenciyede 8 ayda en çok mandarin ihraç ettiklerini belirterek, "228 bin tonluk mandarin ihracatımızdan 125,6 milyon dolar döviz geliri sağladık. Limon ihracatımız 157 bin 736 ton miktar ve 95,8 milyon dolar değer olarak gerçekleşti. 164 bin 350 tonluk portakal ihracatımızda 65,2 milyon dolarlık değere ulaştık. Greyfurt ihracatımız ise 115 bin 578 ton ve 53 milyon dolar olarak raporlara yansıdı."

Yeni narenciye ihracat sezonunun 3 Eylül'de başladığını anımsatan Sin, bu sezonun da hayırlı geçmesi temennisinde bulundu.