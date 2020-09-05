Tüketici kredisi vadesi kaç aya düştü? 2020 Tüketici kredisi vadeleri ne kadar oldu?

Tüketici kredisi vadesi kaç ay oldu? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri vade sınırı için son dakika kararı aldı ve duyurdu. BDDK'nın bu kararının ardından, yakın zamanda tüketici kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlar da vade sınırı hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

TÜKETİCİ KREDİSİ VADELERİ NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Tüketici kredisi vadesi kaç aya düştü?' sorusunun yanıtı öğrenilmeye çalışıyor. Detaylar şu şekilde;

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredileri için vade sınırının 60 aydan 36 aya indirdiğini duyurdu.

BDDK, 9131 sayılı kurul kararı ile tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının 60 aydan 36 aya indirilmesine karar verildiğini bildirdi.

BDDK FİNANSAL İSTİKRARI DESTEKLEYİCİ ROLÜNÜ ETKİN BİÇİMDE KULLANIYOR

Öte yandan BDDK'nın, ekonomide konjonktürel etkileri dengeleyici, finansal istikrarı destekleyici rolünü etkin biçimde kullandığını belirten analistler, BDDK'nın kredi ve kredi kartı taksit sınırlamaları ile büyümenin hızlandığı dönemlerde güçlenen talebin makroekonomik dengelere olumsuz yansımasının önüne geçerken, büyümenin yavaşladığı dönemlerde tüketim dengelerini rahatlatıcı kararlar uyguladığını kaydetti.