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finans sektörüne giriyor

Giriş Tarihi: 6.9.2020 ABONE OL
TikTok finans sektörüne giriyor
ABD'nin yasaklarıyla uğraşan TikTok'un sahibi ByteDance, ülkesi Çin'de ve Asya'da finans sektörüne yönelik yatırımlara başladı.
TikTok'un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya bölümünü satmak için görüşmeler yürüten ByteDance, online ve mobil ödeme hizmeti sunan UIPay'i satın aldığını açıkladı. Konuyla ilgili olarak, "Bu satın alma, mevcut başlıca ödeme seçeneklerini tamamlamak ve Çin'de çoklu platformlarımızdaki kullanıcılarımızın deneyimlerini geliştirecek" açıklaması yapıldı. UIPay, 2014'te Çin Merkez Bankası'nda 'üçüncü taraf ödeme lisansı' almıştı.
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TikTok finans sektörüne giriyor
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