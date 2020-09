Güçler birleşti Türkiye’nin sigortası doğdu

Ziraat Sigorta, Halk Sigorta, Güneş Sigorta, Ziraat Emeklilik, Halk Emeklilik ve Vakıf Emeklilik yollarına Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik çatısı altında devam edecek. 38 bölgede, 2 bin 620 çalışan ve 15 milyon müşteriye hizmet verecek olan Türkiye Sigorta, ülkenin en büyük sigorta ve emeklilik şirketi oldu.

BÖLGESEL SİGORTA LİDERİ

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bir araya getiren Türkiye Sigorta'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sigorta sektörümüze yeni vizyon kazandıracağını inandığım stratejik hamleyi hayata geçiriyoruz. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil, finans piyasasına ve reel ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Türkiye'de bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum" dedi.



EKONOMİYİ YENİDEN RAYA OTURTTUK

Salgın sürecinde ne sağlık sisteminin çökmesine ne ekonominin tamamen durmasına izin verdiklerini anlatan Erdoğan, "Bu dönemde milletimize sürekli karamsarlık aşılayan, haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş, fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik" diye konuştu. Normalleşme adımlarıyla ekonomiyi yeniden rayına oturttuklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ağustos göstergeleri yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık. Normalleşmeyle birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ağustos yüzde 82.9 oranında gerçekleşti. Yeni siparişlerin son 2.5 yılın en yüksek değerine ulaştığını müşahede ediyoruz. Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir."

Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınından hizmetler ve turizm sektörlerinin menfi etkilendiğini belirterek, "Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık" dedi.

GAYRETLERİNİ BOŞA ÇIKARACAĞIZ

Türkiye'nin tarih boyunca bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenlerin silah olarak ekonomiye sarıldığını anlatan Erdoğan, "Milletimizin rızkını Türkiye'nin kaynaklarını krizden ve kaostan beslenen çevrelere yedirmemekte kararlıyız. Türkiye'nin kur, faiz ve enflasyon üzerinden sıkıştırılması gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. IMF ile kapalı kapılar ardında pazarlığa tutuşanların, bir daha Türkiye'yi eski günlerine geri döndürmesine asla izin vermeyeceğiz. Bu süreçte kritik bir virajdan geçiyoruz. Türkiye'nin hedeflerine ulaşması, birlik ve beraberliğine sıkı sıkıya sarılmasının yanında koronavirüs salgınıyla mücadelesini başarıyla sonuçlandırmasına bağlıdır" dedi. Ülkenin IMF kapılarında birkaç milyar dolar için avuç açtığı günleri hatırlatan Erdoğan, "Faiz, kur, enflasyon sarmalına alınan ekonomimiz neredeyse her on yılda bir tekrarlanan krizlerle yıllarca patinaj yapmıştır. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız dedik ve olmadık" dedi.



VAZGEÇİN ŞU DÜĞÜNLERDEN

"Milletımizi bir kez daha 'Tamam' diye sloganlaştırdığımız temizlik, maske ve mesafe kuralına uymaya davet ediyorum" diyen Erdoğan, "Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizleri üzüyor. Özellikle şu sigara olayına da gelin bu dönem ara verelim, içmeyin. Kendinize acıyın" uyarısı yaptı.



İLK POLİÇE TUNA-1 KUYUSU'NA

Konuşmaların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Erdoğan'a Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesini (Fatih sondaj gemisinin açtığı Tuna-1 kuyusunun sigorta poliçesi) takdim etti.



YERLİ VE MİLLİ YATIRIMA TEMİNAT

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli de "Sigortacılığı yeniden tanımlamak yepyeni alanlarda öncü olmak istiyoruz. İsmimizden gelen sorumluluğun bilinciyle hedefimiz üretim ve kârlılıkta sürdürülebilir liderlik ve Türkiye dışında da faaliyetleri bulunan global bir sigorta şirketi olmak. Bir olmakla elde ettiğimiz güçlü pozisyon sayesinde, sektörün büyümesinde ve finansal piyasalardan aldığı payın artırılmasında öncü ve yönlendirici konumda olacağız. Güvene ihtiyaç olan her alanda çözümlerimizle biz orada olacağız. İsmimizin verdiği sorumlulukla yaşadığımız çevreye ve toplumumuza borcumuzu ödeme bilinciyle hareket edeceğiz. Güven ve sigortayı eş anlamlı hale getireceğiz" dedi.



HEDEF GLOBAL SİGORTA ŞİRKETİ

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, 3 kamu sigorta şirketini Türkiye Sigorta A.Ş., 3 kamu hayat emeklilik şirketini de Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. çatısı altında birleştirdiklerini belirterek, "Bu platformu, ülkemizin gurur duyacağı şekilde elementer, hayat emeklilik ve İslami sigorta alanlarında bölgesel ve küresel sigorta lideri seviyesine ulaştıracağımıza inancımız tam" dedi. Türkiye'de tasarrufun Gayrisafi Milli Hasıla'ya oranının yüzde 25 civarında olduğunu, Çin'de bunun yüzde 50'nin üzerinde olduğunu söyleyen Sönmez, "Gücü adında olan Türkiye Sigorta ve Hayat Emeklilik, lider Türkiye'nin lider kuruluşlarından biri olacaktır. Buradan bunun sözünü vererek ayrılıyorum" dedi.

