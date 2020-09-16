ABD’li çip üreticisinin başındaki Türk

YARIiletken üreticisi Analog Devices Inc. tarafından temmuzda 21 milyar dolara satın alınan ve birçok farklı sektörde çip üreten Maxim Integrated Products'ı 35 yılı aşkın süredir bir Türk yönetiyor. Maxim Integrated hikâyesini anlatan ve sektörü değerlendiren Tunç Doluca, ODTÜ'de iki yıl okuduktan sonra, lisansını Iowa devlet üniversitesinde elektrik ve elektronik mühendisliği alanında aldı. Daha sonra California Santa Barbara üniversitesinden yüksek lisans derecesini aldı. 1984'te Maxim Integrated bünyesine katılan Doluca, "İlk 10 yılımda 40'tan fazla mikroçip ürünü geliştirdim. 2007'de şirketi CEO olarak yönetmekle onurlandırıldım" diyor. Doluca, yarı iletken teknolojisiyle ilgili de "Arabalar, akıllı telefonlar, fabrikalar, uçaklar, hücresel baz istasyonları, sunucular, beyaz eşyalar, kahve makineleri, oyuncaklar vesaire... Neredeyse herşey" diyen Doluca, navigasyonun, sosyal ağların ve video sağlayıcılarının arkasında yarı iletken temelli donanım teknolojisinin olduğunun altını çizdi.