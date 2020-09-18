Amazon Prime 7.90’a Türkiye’ye geldi

Amazon'un 19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan üyelik servisi Amazon Prime Türkiye'ye geldi. Amazon'un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan servisiyle ilgili bir araya geldiğimiz Amazon.com.tr Ülke Müdürü Richard Marriott, aylık 7.90 TL gibi bir rakamla 4 farklı servisin ayrıcalıklarından tüm Türkiye'nin yararlanmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'deki genç nüfus ve e-ticaretteki hızlı yukarı giden ivmenin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Marriott, "Türkiye'de 5-10 yıl içerisinde çok güzel işler yapacağız" dedi. Netflix içeriklerinin gündemde olduğu bir dönemde dizi alanında da hizmet vermeye hazırlanan Prime Video ile ilgili de Marriott, "İçerikle ilgili düzenleyici kurumlarla iletişimde olacağız ve kanunun gereklerine uyacağız" diye konuştu. Türkiye'de dizi içerikleri için Türk prodüksiyon firmaları ile işbirliği sorumuza ise Marriott, "Önce abonelikleri yapacağız. İçerik konusunda yerel işbirlikleri yapabilirz" ifadelerini kullandı.