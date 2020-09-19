Türk ilaç şirketi Avrupalı firmaya ortak oldu

Abdi İbrahim, İsviçre'de kurulu 83 yıllık Om Pharma ilaç şirketini İsviçreli bir ortak girişim grubu ile birlikte 4.2 milyar liraya satın aldı. Şirketin yüzde 28.5'inin sahibi olan Abdi İbrahim böylece Avrupalı bir ilaç firmasıyla stratejik ortaklık kuran ilk Türk ilaç şirketi oldu. Abdi İbrahim'in Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, Om Pharma'nın ürettiği biyoteknolojik ilaçların, 65 ülkede satıldığını, şirketin portföyündeki bazı kimyasal ilaçların tüm dünyaya üretiminin bundan böyle Abdi İbrahim tesislerinde gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Bu ortaklık anlaşmasının, Türk ilaç sanayi için bir ilk olduğunu ifade eden Barut, "Zorlu pandemi döneminde yerli ilaç sanayinin stratejik önemi daha da iyi anlaşıldı. Biz 18 yıldır Türkiye'de pazar liderliğimizi korurken, dünyanın en büyük 100 ilaç şirketi arasına giren ilk Türk şirketi olduk. Kazakistan'da, Cezayir'de üretim tesislerimizi açtık. Amerika'da yeni molekül geliştirmek için start-up yatırımı yaptık. Bu ortaklık anlaşmasıyla, Türk ilaç şirketlerinin global oyuncular tarafından satın alınması trendini ilk defa tersine çeviriyor" diye konuştu.Barut, Abdi İbrahim'in Om Pharma ile 1996 yılından bu yana ticari ilişki içinde olduğunu, uzun yıllar boyunca firmanın ilaçlarının bir kısmının Abdi İbrahim tesislerinde üretildiğini kaydetti. Nezih Barut, ayrıca iki yıl içinde Esenyurt'ta 150 milyon dolar yatırımla ek bir fabrika yatırımı yapacaklarını ve 500 kişiyi istihdam edeceklerini söyledi. Ortaklıkta en önemli motivasyonlarının biyoteknoloji olduğunu vurgulayan Nezih Barut, "Biz sektörde lokomotifin biyoteknoloji olduğunu yıllardır ısrarla yineliyoruz. Şimdi, Om Pharma'nın yeni döneminde 250 milyon İsviçre frangı (2.1 milyar TL) gibi ciddi Ar-Ge bütçesini biyoteknolojik ilaç geliştirmek ve klinik çalışmalar için ayırıyoruz" dedi.Yurtiçinde ilave yatırımlar ve yurtdışında da fırsat olursa alımlar yapabileceklerinin altını çizen Nezih Barut, "Bu alımdan sonra bir nefes alacağız. Sonra satın alma fırsatlarını takip edeceğiz" dedi.