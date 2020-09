Başkan Erdoğan'ın fiyat müjdesi depremzedeleri memnun etti! 'Kira fiyatına ev sahibi olacağız'

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDA"



Hak sahiplerinden Gürkan Barata ise "Hak sahibi olarak cumhurbaşkanımızın açıkladığı fiyatlar uygundur. Devletten istediğimiz bir an önce evlere kavuşmamız. Kış ayı geliyor ve vatandaş konteynerlerde kalıyor. Bu da soğuk olacak. Bir an evvel hak sahiplerinin hakkına kavuşmasını talep ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizden razı olsun. Her zaman vatandaşın yanında. Her mağduriyetini gideriyor. Memnunuz, kira öder gibi hepimiz hak sahibi olarak hakkımıza kavuşacağız" diye konuştu.



Köylerdeki hak sahiplerinden Fikret Gürtük de "Ben köylerdeki hak sahiplerindenim. Fiyat olarak iyi. Fiyattan ziyade zaman konusunda sıkıntı var. İnşallah soğuklar gelmeden vatandaşların mağduriyetleri giderilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.