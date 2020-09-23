‘Olmayan’ yatlarla akaryakıt vurgunu

İstanbul merkezli 12 ilde başlatılan operasyonu İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri düzenledi. Mali polis, gerçekte olmayan veya aktif halde bulunmayan yat ve gemiler başta olmak üzere farklı deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alarak haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi belirledi. 60 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. Kullanılmayan ve gerçekte olmayan deniz araçlarına akaryakıt alımı yapılmış gibi göstererek haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yat ve gemiler için alınan akaryakıttan ÖTV alınmamasını fırsata çeviren şebekenin, gerçekte olmayan yat ve gemilere "Alındı" gibi gösterilen akaryakıtı iç piyasaya sürdüğü belirlendi. Bu yolla devletin 21 milyon lira vergi kaybına uğratıldığının tespit edildi.Kullanılmayan ve gerçekte olmayan deniz araçlarına usulsüz yöntemlerle akaryakıt alındığını gösteren ve akaryakıtları satan şebekeye düzenlenen eş zamanlı operasyonda "Suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından dolayı şüpheliler gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin devam ettiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin arasında bazı memurların da bulunduğu ifade edildi.