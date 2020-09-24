Salçalık domatesin kasası halde 15 lira

Adana'da sebze-meyve halinde salçalık domatesin kilosu 50 kuruşa, kasası ise 15 liraya düştü. Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Tam salça sezonundayız. Bu ucuzluk bir daha ele geçmez" diyerek vatandaşları halden domates almaya davet etti.

Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde genellikle salça yapımında kullanılan Bursa cinsi domatesin kilosu 50 kuruş, kasası ise 15 liradan alıcı buluyor. Vatandaşların halden çok uygun fiyatlara salçalık domates alabileceğine vurgu yapan Ali Batman, ürünlerin Ereğli'den geldiğini kaydetti. Batman, "Tam salça sezonundayız. Ay başına kadar almalarını tavsiye ederim. Bu ucuzluk bir daha ele geçmez. Bir aile salçalık domatesten en az iki kasa alıyor. Gelip, halden kasasını 15 liradan çok hesaplı bir şekilde alabilir. Bir kasada 15-22 kilo arası ürün bulunuyor. Diğer cinslerde yerli domatesin kilosu ise 1 lira 25 kuruş ile 1,5 lira arasında değişiyor" diye konuştu.



SEBZE VE MEYVEYİ, HALLERDEN ALIN



Domatesin market fiyatının 3,5 ile 5 lira arasında değiştiğini ve arada büyük bir fiyat farkı olduğuna dikkat çeken Batman, "Hallerde ürünlerin satışı arz talebe bağlıdır. Çok gelirse fiyatı düşer, az gelirse fiyatı yükselir. O nedenle bütün ürünlerin hallere girmesi lazım. Hallere girdiği zaman borsa vazifesi görüyor, fiyat aşağı çekiliyor. Fakat bu vatandaşa yansımıyor, çok üzülüyoruz. Bizim buradaki ucuzluk vatandaşa yansısa ekonomiye çok faydası olur. Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze ve meyveyi hallerden alın" dedi.

Yılda 1 milyar sebze fidesi Doğu Karadeniz'den 8 ayda 107 milyon dolarlık meyve ve sebze ihracı!