Halka arzda birden fazla hesap açılamayacak

Borsa İstanbul, halka arzlarda birden fazla hesap kullanımına son noktayı koydu. Yatırımcılar bundan sonra sadece 1 hesabı ile halka arza katılabilecek. Borsa İstanbul'un üyelere gönderdiği duyuruya göre, talep toplama aşamasında iletilen tüm emirler, borsa tarafında Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilip dağıtıma konu edilecek. Aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen, ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacak.