Son dakika haberi | Uzman isimlerden dikkat çeken 'Yeni Ekonomi Programı' değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. İstihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergeler gibi geniş bir yelpazeyi içeren paket ile ilgili A Haber canlı yayınında dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yorumları...

Faruk Erdem "Yeni çalışma modellerinin gündeme geleceğini görüyoruz" | Video

3 YENİ MEYDAN OKUMA

A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan, "Büyümede en ihtimal senaryoda %0,3'lük büyümeden bahsediliyor. 2022-2023 yılındaki büyüme tahminlerinde bir değişiklik yok. İşsizlikte %11.8 olan rakam %13.8 olarak revize edilmiş. 2021 yılı için 10.6 olan tahmin %12.9 olmuş, 2022 için %9.8 olan beklenti %11.8'e revize edilmiş. Cari dengenin milli gelire oranı… Turizmin cari dengede 25 milyar dolarlık olumsuz etkisi var… Tüm dünyanın yaşadığı sorun… Altında da 12.4 milyar dolarlık bir ithalat rakamı var. Bu yıl için cari dengenin milli gelire oranı -3.5'lik rakam beklentisi aktarıldı. Genel çerçevede benim gördüğüm ekonomi yönetimi salgın nedeniyle uzun vadeli hedeflerini koruyup, kısa vadede beklentilerini 1 yıl sonraya ertelemiş diyebilirim. 3 yeni meydan okuma başlığıyla veriliyor çünkü salgın uzun vadede hedefleri koruyor fakat kısa vadede değişiklikleri 'yeni' başlık altında verildi. Finansal istikrara çok büyük vurgu yaptı Bakan Albayrak. Uzun vadede ise sürdürülebilir büyüme… Hedef bu." diye konuştu.

İSTİHDAMDA YENİ MODELLERİN GÜNDEME GELECEK

Sabah Gazetesi Yazarı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem "Genel anlamda bütün mesajlara bakınca Sayın Bakan'ın iki şeyi öncelediğini görüyoruz birincisi büyüme ikincisi istihdam. Burada benim önemsediğim şu, 2023 hedefleri var Türkiye'nin. Orada da hedefleri ortaya koydu sayın bakan. Özellikle istihdamda yeni modellerin gündeme geleceğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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AYAKLARI YERE BASAN BİR PROGRAM

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Önümüzdeki dönemde çok önemli süreçlerden biri pandeminin tekrar edip etmemesi. İlk defa belki de bir ekonomi programında alternatifli senaryo görüyoruz. Bugüne kadarki bütün programlarda rakamlar ne kadar tutarlı diye bakılıyordu. Gerçekten de ayakları yere basan tutarlı rakamları görüyoruz. Oldukça önemli etkili ve ayakları yere basan bir program olduğunu söyleyebilirim." dedi.