Kozmetikte ‘sır’ şikayeti

İstanbul Ömerli'deki fabrikasından dünyanın 119 ülkesine ihracat yapan 70 yıllık Farmasi, iki eski çalışanının şirketin sırlarını bir başka firmaya sızdırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Farmasi Enternasyonel Tic. AŞ.'nin avukatı Sinan Civriz, geçen hafta iki eski çalışanı ve Farmasi'nin sırlarının sızdırıldığı iddia edilen U. kozmetik şirketi hakkında örgüt kurma, yönetme, haksız rekabet ve güveni kötüye kullanma suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre Farmasi'nin iki eski çalışanı, şirketin sır niteliğindeki tüm ticari bilgilerini U. kozmetik şirketine sızdırdı. İki eski çalışandan Özlem K. ile Fatih D., Farmasi'de müdür olarak görev yapıyordu. Özlem K. 17 Ağustos 2020'de, Fatih D. de 11 Ağustos 2020'de şirketteki görevlerinden istifa etmişlerdi. İki eski çalışan, istifa ettikten hemen sonra merkezi Ukrayna'da bulunan ve geçen ay Türkiye'de de U. Kozmetik Sanayi ve Tic.AŞ. olarak kurulan şirkette müdür olarak göreve başladılar. U. Kozmetik şirketi esasen Ukrayna'da kozmetik üzerine kurulmuş bir şirketti ve faaliyet alanı Farmasi şirketiyle aynıydı. U. kozmetik şirketinin kurucu ortağı Sinan Ş., Farmasi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tuna'nın eski ortağıydı. Farmasi, Ukrayna'da faaliyete başladığında Sinan Ş. ile ortak olarak faaliyet yürütüyordu. Ancak Sinan Ş. ile yolları ayırma kararı alınınca Sinan Ş., Ukrayna'da U. markasıyla faaliyetlerine devam etti.Farmasi'nin avukatı Sinan Civriz suç duyurusu dilekçesinde, "Haksız rekabet oluşturup müvekkil şirketi zarara uğrattıkları tespit edilmiştir. Şüpheliler hakkında kamu davası açılarak yakalama kararı çıkarılmasını ve ayrıca mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir kararı konulmasını talep ediyoruz" dedi.