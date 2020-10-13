GÜNCEL LİSTE 13 EKİM! Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak?

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GÜNCEL LİSTE 13 EKİM! yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından yürütülen Ekim ayı ödemeleri için bu ücretten faydalanan vatandaşların bekleyişi devam ediyor. E devlet sistemi aracılığı ile evde bakım maaşı sorgulama işleminizi gerçekleştirebilmeniz mümkünken aynı zamanda sms yoluyla da bu konunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki, bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste!

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:21 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:21 ABONE OL
Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! | 12 Ekim Pazartesi

Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşecek. Bu kapsamda binlerce vatandaşa maddi destek sağlayan ödeneğin yatacağı tarih merakla beklenirken sms veya e devlet aracılığı ile de sorgulama yapabilmeniz mümkün. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangiler? İşte bu ay içerisinde yatacak ödeneğin detayları…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE – EKİM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ekim ayının gelmesiyle beraber evde bakım maaşı için de bekleyiş başladı. Bu ücretten faydalanan evinde yaşlı engelli ve bakıma muhtaç kişilere bakan vatandaşlar il il ödenen tutarın kendi yaşadıkları şehirde yatıp yatmadığını merak ediyor. Bu kapsamda güncel listeyi ve gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…

Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! | 12 Ekim Pazartesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak? Ekim ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! | 12 Ekim Pazartesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ!

  1. Tokat,
  2. Karabük,
  3. Hatay,
  4. Aksaray,
  5. Antalya
  6. Afyonkarahisar
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GÜNCEL LİSTE 13 EKİM! Evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, ne zaman yatacak?
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