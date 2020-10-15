Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme girildiğini söyledi. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1-13 Ekim dönemindeki dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. YEP hedeflerine dikkati çeken Albayrak, "Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92.1'e çıkarken altın hariç bu rakam yüzde 101.8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Albayrak, mesajında yer verdiği infografikte de söz konusu dönemde yapılan ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı. Türkiye 1-13 Ekim'de 6.9 milyar dolarlık ihracat, 7 milyar 501 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde altın hariç ihracat tutarı 6 milyar 720 milyon doları, ithalat ise 6 milyar 600 milyon doları buldu.BAKAN Albayrak, diğer bir mesajında, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Albayrak, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiği görülen toplantıda, küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldıkları toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuklarını bildirdi.