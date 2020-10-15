iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı! iPhone 12 kaç lira?

IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri tasarım olarak iPhone 12 ve mini ile aynı. Biraz daha detaylıca açacak olursak iPhone 6'dan beridir kullanılan kavisli çerçeve artık yok. Yeni iPhone'ların alüminyum çerçevesi iPhone 4, 5 ve SE'ye benziyor. iPhone X'ten beridir olan en büyük tasarım değişikliği diyebiliriz. Çentik boyutunda herhangi bir değişiklik yok.

Apple'ın açıklamasına göre yeni tasarımla birlikte yeni iPhone'ların ön ve arkasında Ceramic Shield bulunuyor. Corning iş birliği ile geliştirilen Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Apple'ın iddiasına göre Ceramic Shield düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans gösteriyor.

Her iki telefonda, gümüş, grafit, altın ve mavi olmak üzere 4 farklı renk bulunuyor.

iPhone 12 Pro ve Pro Max'te 6 çekirdekli A14 Bionic işlemcisi var. 5 nm'lik A14, A13'e göre işlemci kısmında %17, grafik işlemcisi kısmında %8 performans artışı sunuyor. Tabii ki yeni nesil Neural Engine da telefonlarda bulunuyor.