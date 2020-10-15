iPhone 12 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı! iPhone 12 kaç lira?

IPHONE 12 PRO TÜRKİYE FİYATI
Türkiye'de elektronik eşyalar satan bir perakende mağazası tarafından iPhone 12 Pro listelendi. 128 GB'lık iPhone 12 Pro 23.600 TL'den ön siparişe açıldı. Fakat telefon kısa süreyle ön siparişte kaldı. Çünkü tükenmiş görünüyor.
Bu durum sosyal medya ve çeşitli forumlarda da konuşuldu. Fiyatı abartılı bulanlar kadar, mağazanın bu şekilde PR çalışması yaptığını belirtenler var.
Sonuç olarak perakende mağazasının listelediği fiyatın resmi olmadığını, Apple'ın Türkiye fiyatlarını açıklamadığını belirtelim.
IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
iPhone 12 Pro ve Pro Max modelleri tasarım olarak iPhone 12 ve mini ile aynı. Biraz daha detaylıca açacak olursak iPhone 6'dan beridir kullanılan kavisli çerçeve artık yok. Yeni iPhone'ların alüminyum çerçevesi iPhone 4, 5 ve SE'ye benziyor. iPhone X'ten beridir olan en büyük tasarım değişikliği diyebiliriz. Çentik boyutunda herhangi bir değişiklik yok.
Apple'ın açıklamasına göre yeni tasarımla birlikte yeni iPhone'ların ön ve arkasında Ceramic Shield bulunuyor. Corning iş birliği ile geliştirilen Ceramic Shield, metallerin çoğundan daha sert olan nano ölçekli seramik kristallerinin cama işlenmesiyle elde ediliyor. Apple'ın iddiasına göre Ceramic Shield düşmelere karşı 4 kat daha iyi performans gösteriyor.
Her iki telefonda, gümüş, grafit, altın ve mavi olmak üzere 4 farklı renk bulunuyor.
iPhone 12 Pro ve Pro Max'te 6 çekirdekli A14 Bionic işlemcisi var. 5 nm'lik A14, A13'e göre işlemci kısmında %17, grafik işlemcisi kısmında %8 performans artışı sunuyor. Tabii ki yeni nesil Neural Engine da telefonlarda bulunuyor.
iPhone 12 Pro ve Pro Max'in depolama detayları da kardeşlerine göre daha fazla. İki modelde 128, 256 ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği yer alıyor. IP68 sertifikasına sahip cihazlar, suya ve toza karşı dayanıklı.
Yeni iPhone'lar 5G'yi destekleyen ilk iPhone modelleri olarak karşımıza çıkıyor. 200 Mbps'ye kadar upload, 4 Gbps'ye kadar da indirme hızına çıkabiliyorlar. Ancak burada bir farktan da bahsetmek gerekiyor. ABD'de satılan modeller en hızlı mmWave teknolojisini destekliyor. Diğer ülke pazarlarında satılanlar ise 6 GHz bantını destekliyor.
Ekran kısmına gelecek olursak, iPhone 12 Pro'da 6.1 inç'lik OLED ekran, Pro Max'te ise 6.7 inç'lik OLED ekran var. Pro Max modeli serinin en büyük ekrana sahip modeli. Her iki modelde, HDR ekran, Tru Tone, P3 (geniş renk yelpazesi) Haptic touch, 2.000.000:1 kontrast oranı, 625 nit maksimum parlaklık, HDR'da 1200 nit maksimum parlaklık ve parmak izine dayanıklı yağ tutmayan kaplama var.
iPhone 12 Pro ve Pro Max'te ultra geniş, geniş ve telefoto olmak üzere üç arka kamera, önde ise 12 MP'lik TrueDepth kamera bulunuyor. Ancak üçlü ana kamerada LiDAR tarayıcısı yer alıyor. LiDAR'ı biraz daha açacak olursak, LiDAR, lazer ışığına endeksli bir teknoloji. Yansıyan lazer ışığının ölçülmesini sağlıyor ve bu şekilde mekanın derinlik algısı LiDAR'ı kullanan cihaza aktarılıyor. LiDAR arttırılmış gerçekliği daha iyi hale getiriyor. Gece modu 4K 60 FPS video kaydını da destekliyor.
iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'in kutusunda EarPods veya şarj adaptörü yok. Apple, çoğu kullanıcının bu aksesuarlara sahip olduğunu ve karbon emisyonunu azaltmak için böyle bir strateji uyguladığını iddia ediyor. Kutuda sadece USB-C/Lightning kablosu bulunuyor. Her iki telefon Lightning ve Qi kablosuz şarjına ek olarak, MagSafe kablosuz şarjı da destekliyor. MagSafe, 15 watt'a kadar hızlı ve kablosuz olarak şarj etme özelliğine sahip.
IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX ÇIKIŞ TARİHİ
iPhone 12 Pro, 23 Ekim'de satışa çıkacak. Pro Max ise 13 Kasım'da kullanıcıların beğenisine sunulacak.
IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX'İN FİYATI NEDİR?
Fiyatlar da şu şekilde:
iPhone 12 Pro: 999 dolar
iPhone 12 Pro Max: 1099 dolar
IPHONE 12 PRO VE IPHONE 12 PRO MAX TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Boyutlar:
iPhone 12 Pro: 146.7 x 71.5 x 7.4 mm
iPhone 12 Pro Max: 160.8 x 78.1 x 7.4 mm
Ağırlık:
iPhone 12 Pro: 189 gram
iPhone 12 Pro Max: 228 gram
Ekran:
iPhone 12 Pro: 6.1 inç OLED ekran, 460 ppi, çözünürlük 2532 x 1170
iPhone 12 Pro Max: 6.7 inç OLED ekran, 458 ppi, çözünürlük 2778 x 1284
İşlemci: Apple A14 Bionic
Depolama alanı: 128, 256, 512 GB
Ön kamera: 12 MP
Arka kamera: Ultra geniş, geniş ve telefoto (LiDAR sensörü)
Bağlantılar: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB Lightning
İşletim sistemi: iOS 14