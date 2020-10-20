Altı şirketin halka arzına 5.1 milyar liralık talep

Yıl başından bu yana 555 bin yeni yerli yatırımcının katıldığı hisse senedi piyasasında halka arzlara rekor ilgi devam ediyor. Son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıktı. 2020'de şu ana kadar 6 şirket halka açıldı. Söz konusu şirketlerin halka arz büyüklüğü 397 milyon TL olurken, gelen talep ise 5.1 milyar liraya ulaştı.Eylülde halka arz edilen Esenboğa Elektrik'e 6.5 kat talep geldi. Ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a da 27 kat talep gelmişti. Halka arzını geçen hafta tamamlayarak dün işlem görmeye başlayan Kontrolmatik Teknoloji'de ise 26 kat talep toplandı. Analistler, son dönemdeki getiri arayışı, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğu görüşünde.Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi de tam sürüyor. Eylülde 67 bin 554 artan yerli gerçek yatırımcı sayısı, 1 milyon 743 bin 750'ye ulaşarak rekor tazelerken, yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 555 bin 692 kişi arttı. Bu da yaklaşık yüzde 47'lik artışa işaret etti. Eylüldeki artışla birlikte Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 14 aydır artarak Temmuz 2017-Ağustos 2018 dönemindeki rekorunu geride bıraktı. Bu dönemde aylık bazda ortalama 42 bin 400 yatırımcı Borsa İstanbul ile tanıştı. Bir önceki rekor döneminde yerli yatırımcı sayısındaki ortalama artış 10 bin 600 düzeyinde gerçekleşmişti.Eylülde yerli yatırımcının portföy değerinde yaşanan 20.4 milyar liralık artış, Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek ikinci aylık değişime işaret ederken, 167.8 milyar liraya ulaşan yerli yatırımcı portföy değeri de son 6 aydır rekor tazelemiş oldu. Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı azalırken, yabancı bireysel yatırımcı sayısı ise artıyor. Yyabancı gerçek yatırımcı sayısı son 10 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 205 kişi, yatırımlarını değerlendirmek için Borsa İstanbul'u tercih etti.HİSSE senetlerini bu yıl halka arz ederek borsada işlem görmeye başlayan şirketler yatırımcılarını adeta ihya etti. Geçen hafta halka arz olup işlem görmeye başlayan ve yatırımcılardan 6.5 kat talep gören Esenboğa Elektrik 5 işlem gününde yüzde 95 prim yaptı. Dün işleme açılan Kontrolmatik hisseleri ise ilk gün yüzde 10 yükseldi. Halka açıldıktan sonra ARD Bilişim yüzde 686, Bayrak Taban yüzde 170, fade yüzde 174, Dinamik Isı ise yüzde 267 oranında değer kazandı. Bu yıl halka açılan 6 şirket toplam 400 milyon lira gelir elde etti.MERKEZİ Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, eylülde Borsa İstanbul'da yatırım yapanların toplam portföy değeri yüzde 8.8 artışla 608 milyar 139 milyon liraya yükselirken, aynı dönemde yatırımcı sayısı 67 bin 832 artarak 1 milyon 761 bin 546'ya ulaştı. Yerli yatırımcıların portföy değeri eylülde yüzde 15.8 artışla 315 milyar 401 milyona çıktı. Bu dönemdeki yatırımcı sayısı da 1 milyon 750 bin 149 oldu. Yatırımcı sayısı, 194 artan yabancı yatırımcının portföy değeri ise yüzde 2.2 yükselişle 292 milyar 738 milyon liraya yükseldi.