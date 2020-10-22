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ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların gözü 'nın toplantısına çevrildi. Öyle ki, yurt içi piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün yapılacak ve akabinde faiz kararı oranı açıklanacak. Yurt dışı ve yurt içi ekonomik veriler eşliğinde bir faiz kararı verecek olan Merkez Bankası'nın, dolarizasyon sürecini kırmak ve TL'ye geçişi hızlandırmak için geçen ay olduğu gibi sürpriz şekilde piyasa beklentisinin üzerinde artış yapması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı hakkında gelişmeleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:55 ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

haberleri... için dakikalar kaldı. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplanacak ve akabinde Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Yurt dışı ve yurt içi ekonomik gelişmelere göre bir faiz kararı alacak olan Merkez Bankası, son kararında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Yurt içi piyasalar için önem arz eden faiz kararı toplantısı yaklaştıkça, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'da sonuç raporu ile sona erecek. Toplantının tam raporu ise 28 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Haberimizden, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmelerini görüntüleyebilir, merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bekleniyor.

Küresel piyasalar, ekonomik destek paketine ilişkin iyimser beklentiler ile anlaşma sağlanamayacağı endişelerinin fiyatlanmasına bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor.

Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?

Türkiye Cumhuriyet 'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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