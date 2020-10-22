Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika haberleri... Merkez Bankası faiz kararı için dakikalar kaldı. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplanacak ve akabinde Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Yurt dışı ve yurt içi ekonomik gelişmelere göre bir faiz kararı alacak olan Merkez Bankası, son kararında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Yurt içi piyasalar için önem arz eden faiz kararı toplantısı yaklaştıkça, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'da sonuç raporu ile sona erecek. Toplantının tam raporu ise 28 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

Haberimizden, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmelerini görüntüleyebilir, merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.