Merkez Bankası faiz kararı ve oranı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika haberleri... Merkez Bankası faiz kararı için dakikalar kaldı. Para Politikası Kurulu (PPK), bugün toplanacak ve akabinde Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Yurt dışı ve yurt içi ekonomik gelişmelere göre bir faiz kararı alacak olan Merkez Bankası, son kararında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Yurt içi piyasalar için önem arz eden faiz kararı toplantısı yaklaştıkça, konuya yönelik araştırmalar da artış gösterdi.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 22 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'da sonuç raporu ile sona erecek. Toplantının tam raporu ise 28 Ekim 2020 tarihinde yayımlanacak.
Haberimizden, Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmelerini görüntüleyebilir, merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.
Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bekleniyor.
Küresel piyasalar, ekonomik destek paketine ilişkin iyimser beklentiler ile anlaşma sağlanamayacağı endişelerinin fiyatlanmasına bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIMI YAPACAK MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısının, 22 Ekim Perşembe günü gerçekleştirileceği biliniyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 17 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı.
Merkez Bankası faiz kararı ne olacak?
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.