Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor: Karakurt Barajı 346 milyon kilovatsaat elektrik üretecek

Odalar Köyü Muhtarı Musa Yıldırım ise bölgeye ve Türkiye'ye önemli bir projenin kazandırıldığını ifade ederek, "Baraj yapılırken bazı sıkıntılar yaşandı ancak şu anda yollar tamamlandı, barajda da su tutuluyor. İnşallah elektrik üretecek barajın tarıma da katkısı olacak. Şimdi olmasa da ilerleyen zamanda tarım arazilerinin sulanması sağlanacak. Devletimizin sağladığı bu hizmetten en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz." diye konuştu.