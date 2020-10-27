Son dakika: Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

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Son dakika: (ücretsiz izin ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin maaş desteği) tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:45 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:47 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ücretsiz izin ödemeleri ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ) NE ZAMAN YAPILACAK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının ayının son günlerine gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.

Nakdi ücret desteği ücretsiz izin ödemeleri ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Alınan son karara göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı, bu sayede nakti ücret desteği süresi de uzatılmış oldu.

Ödemeler 17 Kasım 2020 tarihine kadar sürecek.

Nakdi ücret desteği ücretsiz izin ödemeleri ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ) NE ZAMAN?

Ödemelerin yapılacağı tarih henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından duyurulmasa da ödeme tarihlerinin her ayın ilk haftası olduğu biliniyor...

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Son dakika: Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
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