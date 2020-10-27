Son dakika: Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin ödemeleri) uzatıldı mı, ne zamana kadar? Bu ayın Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ) NE ZAMAN YAPILACAK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının ayının son günlerine gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.