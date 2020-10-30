Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının ayının son günlerine gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.