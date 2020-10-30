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ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin yapılacağı tarih duyuruldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre; ödemeler belirlenen tarihlerde vatandaşların TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, ödemeler uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği veya nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.10.2020 15:53 ABONE OL
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen (ücretsiz izin maaş desteği) tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, süresi uzatılacak mı? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK? NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (ÜCRETSİZ İZİN ÖDEMELERİ) NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi ücret desteği ödemeleri için araştırmalar sürerken ödemelerin yapılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay bildiriliyor. Pandemi döneminde işverenleri tarafından ücretsiz olarak izne ayrılan vatandaşlara sağlanan bu ödenek Ekim ayının ayının son günlerine gelinmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı.

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Henüz bu konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZATILDI MI?

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da yapılacağını bildirdi. Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği, vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak" dedi.

Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?

Yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, çalışanların ve iş verenlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

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Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak, uzatıldı mı? Ücretsiz izin maaş desteği - nakdi ücret desteği ödemeleri ne zamana kadar uzatıldı?
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