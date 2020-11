Türkiye her senaryoya hazır

Türkiyestratejik alanlardaki olası krizler için yol haritaları hazırlayarak, dünyada ortaya çıkabilecek yeni türbülanslar için senaryolarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu 5 çalışma grubu ve 80 uzmandan oluşan Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, stratejik öneme sahip ve küresel salgın ile birlikte öne çıkan ve Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek önemli alanlardaki kriz senaryolarına ilişkin çalışmalarını oluşturdu.Kurul, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı gereği, Türkiye'nin "kendi kendine yeten" ve "küresel krizden güçlenerek çıkan" bir konumda olmasını sağlayacak politika önerileri geliştirdi ve politika çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı'nın görüşlerine sundu. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal, "Çalışmalarımızı Kovid-19 tetiklemekle birlikte, çıktıları itibarıyla Kovid-19 ile sınırlı olmayan ve tüm teknoloji ve yenilik ekosistemini etkileyecek önerilerimiz bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın hedef gösterdiği yönde çok değerli akademisyenler, iş dünyasının temsilcileri ve kamu yetkilileri ile mayısta başlattığımız çalışmalarımızı tamamladık" dedi.GIDA ARZ GÜVENLİĞİ: Politika önerileri arasında tarım ve gıda alanında merkezi bir üst yapı mekanizmasının oluşturulması, yerli ve milli üretim seferberliğinin başlatılması, tarımsal üretimin her aşamada desteklenerek üreticilerin rolünün ve karlılığının arttırılması, üretici ve tüketiciyi piyasa manipülasyonlarından koruyacak yapıların kurulması ayrıca gıda güvenliği mekanizmalarının geliştirilmesi ön sıralarda bulunuyor. BİYOGÜVENLİK: Kurul tarafından, biyoemniyet, biyosavunma, biyorisk ve biyoterörizm gibi ilişkili kavramları da içerecek şekilde her türlü biyolojik tehdidin insan, hayvan, bitki, çevre ve biyoçeşitlilik üzerinde oluşturabileceği risklerin belirlenmesi, kontrolü ve engellenmesine yönelik tedbirleri ve düzenlemeleri içine alacak şekilde geniş bir kapsamda değerlendirildi. Kurul bu alanda milli envanterinin oluşturulması, milli altyapımız güçlendirilmesi ve nitelikli insan kaynağının oluşturulması vurgulayarak bu yönde destekleyici önerilerde bulundu. SİBER GÜVENLİK: "Siber Vatan" kapsamında, yerli ve milli siber güvenlik üreticilerinin desteklenmesine önem verilecek. Yerli ve milli ürünlerin yabancılar karşısında rekabet avantajı sağlayacak, firmaların Ar-Ge ve teknolojik anlamda gelişmesine imkân verecek öneriler çalışmada en ön sıralarda yer alıyor. Sektörde nitelikli insan gücünün oluşturulması ve millî siber güvenlik teknoloji yol haritasının hazırlanması, hayata geçirilmesi ve yerli ve millî siber güvenlik çözümleri seferberliğinin başlatılması da öneriler arasında. TIBBİ CİHAZ: Ar-Ge, ticari ürün geliştirme, klinik doğrulama, seri üretim, pazarlama ve onarım boyutları değerlendirilen tıbbi cihaz alanı, yerli ve milli çözümler oluşturulmasının önemli olduğu kritik bir alan. Bu çerçevede; alım garantisi sunan teşvik modellerinin yaygınlaştırılması, finansman olanak ve çeşitliliğinin artırılması, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması, elektronik, makine veya otomotiv sektörü firmalarının teknolojik kabiliyetlerinin tıbbi cihaz sektöründe de çift kullanımına yönelik teşviklerin verilmesi gerektiğinin altı çizildi. İLAÇ VE AŞI: Milli ilaç ve aşı geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik bir seferberliğin başlatılmasına ve bu amaçla; ulusal ilaç ve aşı geliştirme altyapısının güçlendirilmesinin sağlanmasına yönelik hususlar önemini her zamankinden daha fazla koruyor. Bu çerçevede, kurul tarafından pandemi ve sonrası için ülkemizin yerli ve milli imkân ve kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik öneriler de belirlendi.