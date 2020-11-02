KYK borcu ve vergi affı hakkında son dakika gelişmesi! KYK borçları silinecek mi başvurular ne zaman başlıyor?

Hükümetten vergi yapılandırma hamlesi geldi! KYK borçlarının ertelenemesi, yapılandırılması, vergi borçlarının yapılandırılması, trafik cezaları, sigorta primleri gibi borçların yeniden değerlendirilmesi vatandaşlar arasında büyük bir mutlulukla karşılandı. Özellikle yeni mezunlar ve iş bulmakta zorlanan kişiler, KYK borcunu ödemekte zorlanıyorlardı. Pandemi döneminde yine vatandaşının yanında olan hükümet KYK borçlarının yapılandırılması konusunda adım attı. Aynı şekilde vergi borçları için de aynı sistem devreye girecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu.
Taşınmaz kültür hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, 6183 sayılı kanuna göre takip edilen diğer alacaklar. TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, İhracatçılar Birliği aidat ödemeleri, KOSGEB kapsamındaki aidatlar ve alacaklar, Organize Sanayi Bölgelerinin kredi borçları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesi yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin irtifak hakkı, kiralama hakkından alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıf mallarını kiralanması ve kirala alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idare, belediye, sanayi odalarından alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları.
NASIL BAŞVURULACAK?
Başvurular yasanın çıkmasıyla başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Posta yoluyla ya da internet aracılığı ile başvuru yapılabilecek.
BAŞVURU NEREYE YAPILACAK?
Borcun bulunduğu kuruma başvuru yapılacak. Vergi ise vergi dairelerine ya da belediyelere başvuru yapılacak. Prim borçları için SGK'ya başvuru yapılacak.
BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK?
Biriken borcun faizleri silinecek. Ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Borçlar ilk taksitte ödenirse, bu gecikme zammının yüzde 90'ı silinecek.
İLK TAKSİT NE ZAMAN ÖDENECEK?
Taksit ödemeleri başvuruların bitmesiyle başlayacak. Vergi ile ilgili borçlarda ilk taksit Ocak 2021, prim borçlarında ise Şubat 2021 tarihinde başlayacak.
YAPILANDIRMA YAPANLAR KATILACAK MI?
Daha önce yapılandırmaya katılanlar, ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemenin kapsamında olacak.
HACİZLER DURACAK MI?
Yapılandırmaya başvurup ilk taksitin ödenmesiyle tüm adli takipler de durmuş olacak.
GSS BORÇLARI NE OLACAK?
İşi olmayan, anne babasından dolayı bakılmakla yükümlü olmayan kişilerin Genel Sağlık Sigortası prim borçları için farklı bir ödeme kolaylığı sağlanıyor. Bu kişilerin sadece anaparayı ödemeleri yeterli olacak. Prim borcunun anaparasını ödeyenlerden gecikme faizi veya enflasyon farkı alınmayacak. Bu kapsamda borcu bulunanlar 30 Nisan'a kadar ödeme yapabilecek. GSS prim borcu olanlar, Nisan 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecek.
KYK BORÇLARI NASIL ÖDENECEK?
Yapılandırma kapsamında öğrenim kredisi borçları da bulunuyor. Gençler, yapılandırma imkanıyla öğrenim kredisi borçlarını kolaylıkla kapatabilecek. Ödemeler Ocak'ta başlayacak. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcundan kurtulabilecek. Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Ayşe Dilbay, Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarıyla ilgili, "Burada 3.1 milyon kişi bulunuyor, tutar ise 5.3 milyar lira" dedi.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Ödemeler ilgili kurumun veznesine yapılacağı gibi bankalar aracılığı ile de ödenecek.
1.Adım Başvuru: Başvuru yıl sonuna kadar yapılacak.
2. Adım hesaplama: Peşin ödemede faizin yüzde 90'ı silinecek.
3. Adım taksitler: Borcu isteyen 18 taksite bölecek. Ödemeler 36 ayda yapılacak.
4. Adım Ödeme: Ödemeler prim için Ocak vergi için Şubat ayında başlayacak.