KYK borcu ve vergi affı hakkında son dakika gelişmesi! KYK borçları silinecek mi başvurular ne zaman başlıyor?

Hükümetten vergi yapılandırma hamlesi geldi! KYK borçlarının ertelenemesi, yapılandırılması, vergi borçlarının yapılandırılması, trafik cezaları, sigorta primleri gibi borçların yeniden değerlendirilmesi vatandaşlar arasında büyük bir mutlulukla karşılandı. Özellikle yeni mezunlar ve iş bulmakta zorlanan kişiler, KYK borcunu ödemekte zorlanıyorlardı. Pandemi döneminde yine vatandaşının yanında olan hükümet KYK borçlarının yapılandırılması konusunda adım attı. Aynı şekilde vergi borçları için de aynı sistem devreye girecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA HABERİ: KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ? VERGİ YAPILANDIRMASINDA HANGİ BORÇLAR VAR?

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Emlak vergisi, gümrük vergisi, tüm idari para cezaları, su, atık su, yol katılım payları ve KYK borçları. SGK prim borçları, idari para cezaları, birlik aidat borçları, vakıf taşınmazları borçları, nüfus para cezaları, Karayolları Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, karayolların usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu.