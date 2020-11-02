Şehir Hastanesi, Erzurum’u dünyaya açacak

ÜLKENİN EN TEKNOLOJİK HASTANESİ

Şehir Hastanesinde, teknoloji de en son model olarak kullanıldı. Aynı anda 39 ameliyatın yapılabildiği hastanede, tüm tıbbi cihazlar son teknoloji ile donatıldı. Robotlu ameliyatlarda daha önce yapılan çalışmalar neticesinde adından söz ettiren Erzurumlu doktorlar, yeni hastanede de robotlu ameliyatlarla teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Türkiye'nin en teknolojik hastanelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesinde, yerli üretim tıbbi malzemelerde yerini aldı. Şehir Hastanesinde ayrıca depreme dayanıklılıkta son safhada gerçekleştirildi. Binaların altına konulan 1634 izalatör ile en şiddetli depremlerde dahi ameliyatların devam edebilmesine olanak sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımı ile 22 Kasım'da Şehir Hastanesini resmi açılışı gerçekleştirilecek.