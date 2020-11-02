Şehir Hastanesi, Erzurum’u dünyaya açacak

Doğu Anadolu'nun sağlık üssü olan Erzurum'da son yıllarda gerçekleşen sağlık turizmi, kente büyük ölçüde katkı sağladı. Yarım asırdan fazladır faaliyetini sürdüren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, görev yapan başarılı profesörler, Türkiye'ye de sağlık alanında birçok önemli çalışmaya imza attı. 2005 yılında yapımına başlanan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kurulumuyla birlikte, Erzurum adeta Doğu Anadolu Bölgesi ve Ortadoğu'nun sağlık üssü haline geldi. 2007 yılından buyana hizmet veren Bölge Hastanesinde de ülkenin sağlık istatistiklerine birçok ilki kazandırdı. Başarılı ameliyatlarıyla ve sağlık ekipmanlarıyla ülke gündeminde olan Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise şimdilerde yapımı tamamlanan Erzurum Şehir Hastanesi bünyesine katıldı.
ORTADOĞU'NUN KAPSAMLI HASTANESİ
Yeni Şehir Hastanesi, 419 bin metre kare alana 4 blok şeklinde inşa edildi. Bin 570 yatak kapasitesi, 39 ameliyathanesi, 44 diyaliz yatağı, 272 yoğun bakım yatağı, 36 görüntüleme odası ve 310 poliklinik odası ile Türkiye'nin ve Orta Doğunun en büyük kapasiteli hastanelerinden biri oldu. Ay şeklinde ki mimarisi ile görenleri adeta büyüleyen Şehir Hastanesi, yaklaşık 4 ay önce hizmet vermeye başladı.
PANDEMİ DÖNEMİNDE CAN SİMİDİ OLDU
Hizmet vermeye başlayan Şehir Hastanesi, pandemi döneminde ise çok büyük bir rol oynadı. Türkiye'de ilk korona virüs vakalarının görülmeye başlamasının ardından alınan karar ile Şehir Hastanesinde bulunan tüm servisler pandemi şartlarına göre dizayn edildi. Vakaların artmaya başlaması ile birlikte, uzman doktor ve sağlık çalışanları ile koronavirüse yakalanan binlerce hasta tedavi edildi. Pandemi hastanesi olarak bugünlerde hizmet veren hastanede, yatak kapasitesi ve yoğun bakım kapasitesi, süreçte etkili bir rol oynadı. Şehir Hastanesinin tamamında uygulanan pandemi süreci ile diğer hastanelerde sağlık hizmetleri devam etti. Böylelikle, bölgede yaşayan vatandaşlar da sağlık hizmetlerinden aksaklık olmadan faydalanabildi.
ÜLKENİN EN TEKNOLOJİK HASTANESİ
Şehir Hastanesinde, teknoloji de en son model olarak kullanıldı. Aynı anda 39 ameliyatın yapılabildiği hastanede, tüm tıbbi cihazlar son teknoloji ile donatıldı. Robotlu ameliyatlarda daha önce yapılan çalışmalar neticesinde adından söz ettiren Erzurumlu doktorlar, yeni hastanede de robotlu ameliyatlarla teknolojiyi kullanmayı planlıyor. Türkiye'nin en teknolojik hastanelerinden biri olan Erzurum Şehir Hastanesinde, yerli üretim tıbbi malzemelerde yerini aldı. Şehir Hastanesinde ayrıca depreme dayanıklılıkta son safhada gerçekleştirildi. Binaların altına konulan 1634 izalatör ile en şiddetli depremlerde dahi ameliyatların devam edebilmesine olanak sağlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımı ile 22 Kasım'da Şehir Hastanesini resmi açılışı gerçekleştirilecek.