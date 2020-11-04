Hamsi kapış kapış gidiyor! İşte balık fiyatları...





Palamudun tezgahlardaki yerini kaybetmesi sonrası vatandaşların hamsi kuyruğuna girdiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "2 ay çok yoğun şekilde palamut sattık. Şu anda da bol bol hamsi satıyoruz. Bugüne kadar bu kadar bol hamsi çıkmıyordu. Bugün hamsi patladı. Büyük bir yoğunluk var. Vatandaşlar palamuda yedi, doydu şimdi ise sıra hamside. Efsane hamsi geri geldi. Hamsinin kilosu 20, mezgit kilo 20, istavrit 15, barbun 10, somon, alabalık, çipura ve levreğin kilosu ise 30 TL'den satılıyor" dedi.