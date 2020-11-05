Vatandaşlar heyecanla bekliyor! Yeni Zigana Tüneli'nde sona doğru

'YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK'



TIR şoförü Erdal Demir ise, "33 yıldan beri bu yolu kullanıyorum. Zigana Dağı çok yüksek olduğundan kışı çok sert oluyor. Eskiye göre yollarımız iyi ama tünel açıldığı zaman daha da iyi olacak. Özellikle kışın çok zorluk çekiyoruz. Tünelin açılmasıyla yakıt tasarrufumuz da olacak. Kazaları da engelleyecek. Zamandan çok kar elde edeceğiz" diye konuştu.